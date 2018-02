Víctimas rebasan sistema de ayuda. Urgen fondos para capacidad de respuesta

Con precisión, la magnitud de la violencia en el estado se manifiesta en el número de víctimas que se acumula en los hogares.

En octubre de 2016 había 12 mil personas en esta condición, y solo un año después, las víctimas ya eran 18 mil, un 50 por ciento más según el registro oficial.

Ante la crisis, y siguiendo el ejemplo del gobierno federal, Tamaulipas promulgó la Ley de Atención a Víctimas del Estado, publicada el 8 de mayo de 2017 en el Periódico Oficial.

Junto con la legislación, se creó la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, así como el Sistema Estatal de Ayuda.

A fin de ampliar los beneficios de la ley, se reconocieron dos tipos de víctimas: las directas, los que sufren un daño físico, económico o emocional, y las indirectas, que son los familiares o personas a cargo de la víctima directa.

Así, gente despojada de su casa, de su auto o de su vida misma, ahora contaba con la seguridad jurídica adecuada, de conformidad con la nueva ley: "... Garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de los derechos violados, debida diligencia, (y la) no repetición" (artículo 2, párrafo I).

Ni con todo el dinero del mundo ni con todo el presupuesto podríamos nosotros satisfacer al cien por ciento las necesidades de los demandantes . Lorena Garrido Salazar, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito

LIMITANTES. Para Guillermo Gutiérrez Riestra, presidente del Colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas (derecha), la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito es más un gestor que un ejecutor de soluciones.

SEDE. En la capital del estado se encuentra la oficina de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito.

---

LOS TRES HUÉRFANOS

La señora N.N. tiene 30 años y vive en la colonia Liberal, de Ciudad Victoria. Es casada y tiene tres hijos. Su hermana está secuestrada desde 2016 y ha dejado a tres niños, de 1, 3 y 7 años. Por este motivo los ha registrado en el Sistema de Atención a Víctimas.

- ¿Cuáles son las necesidades de los niños?

- Pues ropa, comida, la leche, principalmente.

- ¿Y cómo lo resuelve?

- En ocasiones batallamos. Tengo mi esposo y mi padre, que me apoyan, pero yo también tengo tres hijos, y ahora me encargo de mis tres sobrinos.

El pequeño de 3 años es inquieto y juguetón, y hay que cuidar que no agarre vasos de vidrio. A pesar de su estado, no recibe ninguna ayuda psicológica.

- Está muy bien, no tiene problema –dice la tía-. No sabe qué pasó; sólo que su mamá salió.

---

TRABAJO DE BÚSQUEDA

Tiene 32 y se hace llamar S.T. Ella y sus familiares salen a los caminos de terracería y campos lejanos en busca de su hermana o de alguna señal. Los acompaña una patrulla de la Policía Estatal con elementos armados.

- El andar buscando requiere llevar qué comer, qué tomar, llevar medicamento por si pasa algo. No hay comida, no hay agua, no hay repelentes.

- Queremos ir a pedir apoyo a la federal y nos rechazan los viáticos o nos avisan el día que tenemos la audiencia.

Hasta la fecha, el único apoyo que reciben son becas escolares para dos hijas de la desaparecida, si bien los recursos provienen de la Secretaría de Educación.

---

´´ESTAMOS REBASADOS´´

La falta del fondo para la reparación integral del daño es una realidad, pero ninguna de las víctimas se queda sin algún apoyo escolar, de alimentos o de gastos personales, aseguró Lorena Garrido Salazar, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito.

"La reparación integral no se ha hecho tal cual pero, de todas formas, van rentas, alimentación, colegiaturas, se les cumple todo, no en la cantidad que ellos quisieran, pero para vivir bien, cada mes, se les da una despensa", dijo la funcionaria.

La carga de trabajo y de exigencias, explicó, es herencia del gobierno anterior, que dejó a la administración entrante un registro activo de 12 mil víctimas sin atender.

"Nosotros teníamos 12 mil cuando llegamos aquí, el primero de octubre de 2016, pero ha aumentado mucho por casos antiguos, y así llegamos a las 18 mil víctimas atendidas".

Garrido Salazar expresó que el presupuesto de la Comisión es de 8 millones de pesos, pero puede recibir partidas adicionales provenientes de la Secretaría General de Gobierno, su área de adscripción.

Reconoció que todos están a la espera del fondo para la reparación integral, solo que no podrá funcionar hasta que se cree la Asamblea Consultiva, un grupo colegiado establecido en la Ley de Atención a Víctimas del Estado, integrado por siete representantes de colectivos, sociedad civil y académicos, hacia el mes de marzo.

"Sí, se les da dinero, pero se les busca, como marca la ley, si perdiste tu casa, si te desplazaste, si perdiste el trabajo, entonces, te buscamos una casa. Imagínate comprarle casa a todos, eso es mentira", aseguró la comisionada.

En realidad, dijo Garrido Salazar, no hay metálico que alcance para tantas víctimas, y se ha establecido una cuota fija de ayuda para gastos funerarios, de 15 mil pesos, o se recurre a gobiernos municipales para el traslado de cuerpos.

Gracias a gestiones ante la Secretaría de Educación, se entregan dos mil becas escolares a víctimas indirectas infantiles, sin importar promedio o asistencia.

"Claro que ni con todo el dinero del mundo ni con todo el presupuesto podríamos nosotros satisfacer al cien por ciento las necesidades de los demandantes", afirmó.

En vez de ayuda material, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito se ha centrado en dar apoyo psicológico, legal y orientación, para que las personas restauren sus vidas y se integren lo antes posible a la vida social y económica.

"Hay gente que tiene siete años en duelo y nadie les dijo: Tienes que ir con un psicólogo, no tenían un abogado victimal", aseguró Garrido Salazar, "hay seguimiento, andan en búsquedas, en todo se les apoya, en la medida que podamos porque estamos muy rebasados"

---.

CONVENIO DESDEÑADO

Si en Ciudad Victoria, sede de la Comisión, son insuficientes los recursos para cubrir la demanda, en otros municipios deben estar peor, aseguró Guillermo Gutiérrez Riestra, presidente del Colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas.

"Ahorita no están resolviendo absolutamente nada; la realidad es que no tiene recursos el instituto y, ante esa carencia, no puede siquiera resolver las necesidades básicas de las familias", expresó.

Padre de la joven Raquel Gutiérrez Ruiz, desaparecida el 1 de septiembre de 2011, Gutiérrez Riestra encabeza una de las principales organizaciones creadas para apoyar en la búsqueda de personas en Tamaulipas.

Lamentó que se haya diluido el propósito de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, porque han reducido su labor a gestionar ayudas ante otras instancias, mientras a nivel federal y en otros estados sí resuelven necesidades materiales.

Gutiérrez Riestra dijo que aún hay una alternativa para estos casos, ya que las víctimas pueden acudir a la Comisión Ejecutiva Federal, pero Tamaulipas debe firmar un convenio de colaboración para hacer efectiva la ayuda, y se ha resistido

"A nivel federal pudieran actuar siempre y cuando el Gobierno del Estado firme un convenio de colaboración pendiente que no ha querido firmar", dijo el representante.

"La Ley General de Víctimas establece que la Comisión Ejecutiva Nacional de Víctimas pudiese resolver casos de familiares de desaparecidos para posteriormente reducírselo al Gobierno del Estado.... Mientras no se firme ese convenio, por la autonomía del estado, no se puede ejercer aquí", puntualizó.