Víctima de atropello, no pierde la fe

Río Bravo, Tam.- Rubén Carrizales Contreras de 57 años de edad, de la calle Jorge Cárdenas, número 313 de la colonia Benito Juárez, cuenta a este reportero que en el año del 2013 fue atropellado por una trabajadora de la clínica Génesis, de inmediato le brindaron los primeros auxilios en dicho hospital, pero requería de una operación en su cadera, de la cual nadie se hizo cargo.

Al respecto el señor Carrizales dice: “Me recetaron muchos medicamentos para el dolor e infección, el presupuesto de las medicinas que necesitaba eran de 956 pesos, pero no podía solventar ese gasto, le pedí dinero a la trabajadora de la clínica Génesis que me atropelló, y no me quiso dar nada, le estuve insistiendo, hasta que me dio mil pesos, y hasta la fecha no se ha hecho cargo de más gastos”.

Tiempo después por molestias de salud, por el secuelas del accidente, fui a consultar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Río Bravo en el año del 2014, en donde después de un período de consultas y observaciones de los médicos, lo mandan a la clínica del IMSS de Monterrey, donde lo operan, le ponen una prótesis en la cadera, son 4 años desde la operación y su recuperación ha sido muy lenta, vive solo, necesita apoyo económico, por lo pronto está en los trámites de su pensión, que dice, son los últimos papeleos. Rubén le dice a las personas que estén pasando por una situación similar a la de él que: “No tiren la toalla, la justicia llega para todos”.

