Vicente Rojo recibirá homenaje nacional con exposición retrospectiva

CIUDAD DE MÉXICO,- Una gran exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno será parte del homenaje nacional que se le brindará al artista Vicente Rojo, fallecido este miércoles a los 89 años de edad.

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), informaron que la muestra ya se estaba trabajando con el propio artista. Sin embargo, no se han dado a conocer más detalles.

Además, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, dio a conocer que Rojo se encontraba trabajando en plena realización de las dos obras con que el artista honra a su amigo Octavio Paz. Y compartió dos imágenes de la reciente visita que hizo el creador al recinto, para supervisar el avance de las piezas.

En 2019, Rojo informó a este diario que preparaba dos esculturas para el Memorial que se hará en San Ildefonso dedicado al premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. "En San Ildefonso se está haciendo el patio Octavio Paz, y un memorial, una sala, donde habrá libros, video, lecturas. Ahí van a estar las cenizas de Octavio y Marie-Jo. En el patio habrá una especie de fuente, y ahí habrá un rehilete, y luego cubriendo las urnas otro rehilete. Es un proyecto que está haciendo Eduardo Vázquez", dijo entonces.

Las esculturas de rehiletes serán las piezas que hará Vicente Rojo.

"La muerte de Vicente Rojo sorprende a nuestro Colegio en plena realización de dos obras con que el artista honra a su amigo Octavio Paz. Nos toca concluir su homenaje a "Piedra de sol", celebrar así su vida e imaginación y con ellas el diálogo amoroso de la palabra y la piedra", escribió el Colegio en su cuenta de Twitter.

El medio cultural mexicano lamentó la muerte del artista. Instituciones como El Colegio Nacional destacó su importancia en la vida cultural del siglo XX. EL curador Cuauhtémoc Medina refirió que Rojo fue el más grande diseñador gráfico y un editor tan decisivo como discreto para nuestro tiempo. Para Alberto Ruy Sánchez su partida nos deja en una horrible orfandad. Mientras que el historiador Enrique Krauze apuntó que fue Rojo innovó el diseño gráfico.

A las condolencias se sumaron la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, los escritores Emiliano Monge, Jorge Volpi; la directora de la FIL, Marisol Schulz, entre muchos otros.

--Vicente Rojo, un enamorado de la luminosidad mexicana

Vicente Rojo Almazán nació el 15 de marzo de 1932 en Barcelona, España, donde realizó sus primeros estudios de escultura y cerámica. En 1949 llegó a México a los 17 años, para reunirse con su padre, después de una década. Conocía a México a través del cine y la música. Pese a su difícil situación económica, percibió que había "arribado a un lugar que lo abrazaría" y se enamoró de la luminosidad mexicana.

Tras llegar a nuestro país se inscribió en la Escuela de Artes Plásticas (actual Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del INBAL), la cual abandonó para trabajar como asistente del pintor Miguel Prieto en la oficina de Ediciones del INBAL.

Rojo contribuyó al fortalecimiento de la industria editorial mexicana, en la cual hizo escuela y fue fundador de suplementos culturales y casas editoras. Como editor de "Era", Vicente Rojo fue uno de los primeros lectores de "Aura", "La noche", "Narda o el verano", "La obediencia nocturna", "Hasta no verte Jesús mío", "Días de guardar" o "El apando", entre otros títulos de reconocidos autores.

También fue uno de los artistas más importantes del abstraccionismo en México, adscrito a la Generación de la Ruptura, aunque él consideraba que el movimiento era "más bien de continuidad". Su pintura se divide, principalmente, en cinco temas principales: Señales, Negaciones, Recuerdos, México bajo la lluvia y Escenarios.

Entre las últimas creaciones que realizó destacan proyectos de obra pública y privada, entre ellos el vitral iluminado del edificio del Monte de Piedad, el cual le significó un desafío, porque no había trabajado con anterioridad la técnica vitralística.

También, el monumental jardín urbano ubicado en el Antiguo Hostal de Santo Tomás de Villanueva, posteriormente Hotel de Cortés, que fue remodelado para fundar el Museo Kaluz de Arte Mexicano, y el Memorial de Octavio Paz.