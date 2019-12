Vicente Fox y su minimovimiento

León, Guanajuato.

El expresidente Vicente Fox y unas 3 mil personas marcharon este mediodía en contra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en León, Guanajuato.

Al grito de "¡Fuera AMLO!", los manifestantes avanzaron desde la Calzada de los Héroes hasta la plaza principal.

En entrevista, el ex Presidente Vicente Fox calificó a López Obrador de "pillo".

"Es un pillo, ha engañado al pueblo de México, su Gobierno ha tenido cero resultados, absolutamente cero resultados. Todo es circo, se la pasa más que hablar, hablar y hablar engañando a medio México", señaló.

"No me voy a ir de Guanajuato, ni de México, aquí vivo y seguiré esta lucha por el País. Me preocupan los casi 2 millones de crímenes que han sido sucedido en el Gobierno de López Obrador entre robos, asaltos, violaciones, homicidios, feminicidios, infanticidios, asaltos en carretera, asaltos en casas habitación, asaltos en el transporte público. Suman ya 2 millones de delitos", dijo.

MUJER LOS ENCARA

Durante el trayecto una mujer que dijo ser la senadora del PT, Bertha del Socorro Acevedo Macías, increpó a los manifestantes, sin embargo, la mujer no era la legisladora.

"¡Viva AMLO!", ¡"Fuera neopanistas corruptos!", vociferó durante todo el trayecto.