¡Vibró con el Clásico!

Gastón Obledo vivió intensamente el clásico fronterizo desde el banquillo. El técnico del Atlético Reynosa mostró ese carácter que lo caracterizó durante su época como futbolista. No paró de manotear durante los 90 minutos, regañó a sus jugadores, festejó efusivamente los goles de su equipo y se encaró con el cuerpo arbitral por lo cual recibió el cartón amarillo. Al final el empate (2-2) lo dejó tranquilo pero no contento y mucho menos satisfecho.

"Así se viven los clásicos, uno quiere ganar y cuando vez que no está parejo a la hora de marcar jugadas pues también sacas tu fua (ríe) ... me quedo con la reacción que tuvo el equipo, el segundo tiempo fue mucho mejor, el primer tiempo ellos (Gavilanes) fueron mejores, pero me dejaron buen sabor de boca, demostraron que cuando quieren ellos pueden", comentó ya con la cabeza fría.

Sin pelos en la lengua, Obledo dijo que les faltó esa garra que se ocupa en estos partidos especiales.

"Me dejó esa sensación de que nos faltó intensidad en las pelotas en disputa, el 80 por ciento las ganaron ellos, y creo que en ese rubro nos faltó, en esas jugadas de trabar y de meter, pero en el funcionamiento y en lo futbolístico el equipo se mostró bien en el segundo tiempo", afirmó.

El polémico penal que significó el empate de Matamoros obviamente lo dejó muy caliente pero prefirió no darle tanta importancia.

"La verdad no me quisiera meter con los señores (árbitros), estos jóvenes no tienen la ayuda del VAR, es parte de un crecimiento y una madurez, le compete a la comisión de arbitraje analizar y ver los errores que cometen, tu me lo estás mencionando, creo que si hubo muchas equivocaciones en el partido", indicó.

En las gradas se vivió una fiesta y Gastón se sigue sorprendiendo con el apoyo que reciben dentro y fuera de casa así que aplaudió a la porra reynosense.

"La verdad yo encantado con nuestra afición, no me lo esperaba así (el clásico), no esperaba ese recibimiento, es para felicitarlos, mandarles un abrazo y motivarlos a que sigan con esa pasión y ese apoyo para su equipo, fue muy agradable para mi y para todos en el equipo", aseguró.