Viasat ofrece Internet

Ciudad de México.

Esta semana, Viasat incursiona en la oferta de banda ancha vía satélite para hogares en México dirigido a segmentos de alto poder adquisitivo.

Kevin Cohen, director global de Community Wifi en Viasat, explicó que iniciarán en el norte del país en nueve entidades: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí.

La empresa estima que para mediados del próximo año haya cobertura en todo el país, incluyendo CDMX y el estado de México.

"Van a tener acceso de hasta 50 Mbps con internet ilimitado y con navegación y mensajería ilimitada", destacó Cohen en El Universal.

El servicio de internet satelital se ofrece para quienes no tienen internet en casa de más de 3 Mbps, "hay quienes no pueden trabajar o acceder a streaming por no tener acceso a internet y banda ancha fija", detalló el directivo.

Viasat lleva varios años brindando internet satelital residencial en Estados Unidos donde cuentan con alrededor de 800 mil suscriptores.

Cohen reiteró que se dirigen a zonas urbanas, suburbanas y rurales donde otras empresas no llegan con la oferta de banda ancha o el servicio que tienen no es bueno.