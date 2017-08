‘Vi a locutor manosearla’

Denver, Colorado

El exguardaespaldas de Taylor Swift testificó este viernes que vio a un locutor meter su mano bajo la falda de la cantante momentos antes de que un fotógrafo los retratara durante un encuentro con fans donde la cantante afirma que el locutor la manoseó.

El guardia Greg Dent, quien ya no trabaja para Swift, dijo que estaba parado a unos pasos de distancia pero no intervino porque suele trabajar de acuerdo a las indicaciones que le da la cantante, quien no le dio señales durante el encuentro previo al concierto en un estadio en Denver en 2013.

Sentada en la mesa de su equipo legal, en una corte federal, Swift soltó una risita cuando Dent declaró que, después de que les tomaron la foto, sospechó que el locutor David Mueller de KYGO-FM estaría en el bar del recinto, y de hecho otro guardia lo encontró ahí.

Dent testificó en el cuarto día de testimonios de un juicio civil con demandas enfrentadas entre Swift y Mueller, quien niega haber toqueteado a la cantante y pide hasta 3 millones de dólares como indemnización por haber arruinado su carrera esta acusación.

Swift lo contrademandó por un dólar y para tener la oportunidad de alzar su voz en nombre de otras mujeres que pasan por situaciones similares.

El jueves Swift pasó una hora en el estrado relatando lo que calificó como un encuentro “despreciable, aterrador y traumático”.

“Él seguía pegado a mi nalga mientras yo trataba de sacudirme para alejarme de él”, testificó la cantante. “Fue un agarrón definitivamente. Un agarrón muy largo”.