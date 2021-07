Viajo con Dios, señala Obispo

Matamoros, Tam.- Llevo cinco años en la diócesis y nunca me he enfrentado a una situación de riesgo al recorrer los municipios que corresponden a esta Jurisdicción, manifestó monseñor Eugenio Andrés Lira Rugarcía.

"Hasta el momento viajamos encomendados a Dios, no eh tenido experiencias desagradables, eso que viajo en ocasiones en la madrugada de San Fernando a Matamoros o de otras ciudades a donde acudimos a las misas", dijo.

"Por el momento no me ha pasado nada, me preguntan si me da miedo, cuando pasan hechos como los de Reynosa obvio que nos da un poco de temor, ya que claro que nos puede tocar, pero no me voy a quedar encerrado ", comentó el Obispo.

Destacó que para no tener miedo hay que confiar en Dios y decir para adelante, ya que quedarse encerados no lleva a nada.

Lamentó los hechos de violencia que se siguen presentando en Reynosa y sus alrededores, esperando que pronto regrese La Paz que todos desean.

Indicó que todos los gobiernos y sociedad en general deben de poner su granito de arena para salir adelante de esta violencia que se está presentando en la vecina ciudad.