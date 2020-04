Viajeros que lleguen a Nuevo León serán enviados a cuarentena

El secretario estatal de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, advirtió que todos los viajeros que lleguen al estado procedentes de otras entidades y particularmente desde Estados Unidos, deberán permanecer resguardados en alguna casa o en un hotel durante 14 días, es decir por el periodo de incubación del coronavirus, sin convivir con los nuevoleoneses.



Advirtió que ya hay filtros de control sanitario en las carreteras y serán cada vez más estrictos para cuidar que no se incrementen exponencialmente los contagios. Llamó a tomar como ejemplo lo que ha ocurrido en países como Italia o España, y más recientemente en Ecuador, para que no ocurra algo parecido en la entidad. Ante la proximidad de Semana Santa, cuando miles de familias nuevoleonesas acostumbran visitar playas y otros destinos turísticos, además de viajar hacia sus lugares de origen o donde viven algunos parientes, recalcó que deben permanecer en casa porque "esta enfermedad nos puede matar, o hacer que fallezca algún ser querido". Insistió en que durante esta emergencia sanitaria se deben suspender todas las actividades no esenciales. En tanto el secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, informó que en total están operando 25 puntos de revisión sanitaria, atendidos por entre seis y 18 personas entre médicos, paramédicos y enfermeras o enfermeros, para un total de 400 personas.

Siete de estos módulos se ubican en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, y uno en el Aeropuerto del Norte, para revisar a todos los viajeros de vuelos privados. El resto están en el puente Colombia, y en distintas intersecciones carreteras. González Flores dijo asimismo si se llegara presentar una situación masiva de contagios ya se tiene lista una estrategia que implicará que nadie ande en las calles, mientras el patrullaje de las policías estatales, municipales y federales, así como miles de elementos de las policías privadas, la Guardia Nacional y el Ejército, se centrará en el resguardo de instalaciones estratégicas de las que depende la energía, la industria farmacéutica y el abastecimiento de agua, entre otras.

Asimismo se garantizará la seguridad de 120 centros de distribución masiva de alimentos, incluyendo las rutas de traslado hacia esta ciudad, o desde el área metropolitana para abastecer a entidades del noreste como Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Por otro lado informó que la cifra de pacientes afectados por coronavirus se elevó a 84 que ya fueron confirmados por el Indre, más 41 que dieron positivo en laboratorios privados, para un total de 125 en la entidad.

Además hay 60 casos sospechosos en estudio, mientras 26 personas que contrajeron la enfermedad se han recuperado desde que se registró el primer paciente positivo a la enfermedad, el pasado 11 de marzo.

El funcionario agregó que hay once personas hospitalizadas, cinco en estado crítico o grave y seis delicadas. Señaló que cinco de los seis nuevos pacientes de covid-19 que sumaron de miércoles a jueves, son de sexo masculino y la sexta persona infectada por el virus es una mujer. Cuatro contrajeron la enfermedad por transmisión comunitaria, uno tiene antecedentes de viaje a España y otro a Estados Unidos.