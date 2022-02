Viajará del Polo Sur al Polo Norte

El actor protagonizará y será productor ejecutivo de una serie titulada Pole to Pole, que se transmitirá en Disney+ como parte de la programación de Nat Geo.

Will Smith se embarcará en otra aventura con National Geographic.

Will Smith protagonizará Pole to Pole.

Como lo indica el título, el programa seguirá al intérprete de 53 años y su equipo de filmación en un viaje de 41 mil 843 kilómetros desde el Polo Sur hasta el Polo Norte, cruzando todos los biomas de la Tierra y pasando tiempo en comunidades a lo largo del camino. La serie se filmará durante más de cien días; aún no se ha anunciado una fecha de estreno.

Pole to Pole es uno de varios pedidos de series que Nat Geo anunció.

Pole to Pole reunirá a Smith y al equipo detrás de su serie Welcome to Earth de Nat Geo.