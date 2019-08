Viajan infantes de pie en cajas de camioneta

Río Bravo, Tam.- Práctica aún no desterrada en arterias viales, incluso en carretera, es la de trasladar a niños de pie en cajas de camioneta, sin ningún tipo de seguridad o sujeción que les impida caer o salir proyectados en caso de un accidente.

Uno de estos casos, fue captado en avenida Madero, entre calles Rayón y Canal Rodhe, colonia La Paz; dos niñas de no más de ocho años, viajaban de pie en la parte posterior de un camioneta, sin ningún tipo de seguridad.

Según el reglamento de tránsito, los menores, no deben viajar expuestos de esta forma, no obstante a estos conductores irresponsables, no se les sanciona.

Este tipo de infractores, pareciera esperan que se suscite una desgracia para recapacitar sobre este tipo de prácticas.