Viaja ´Rey´ Martínez a tierras asiáticas

Un campeón mexicano no le tema a nada.

Julio César "Rey" Martínez, actual campeón mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), emprenderá un viaje a China sin temor alguno, enfocado solamente en triunfar y regresar con el futuro asegurado para su familia.

El peleador de 25 años tiene agendada pelea para el 15 de agosto en tierras asiáticas, pleito donde unificará coronas contra el ucraniano Artem Dalakian, invicto en 20 peleas como profesional y quien posee el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

"Ojalá que para agosto se haya relajado esto, y no se vaya a cancelar nada, pero esperamos que todo salga bien y a prepararnos a mil para la pelea.

"La verdad sí (me da nervios el viaje), pues me dicen que cómo me voy a China, si allá empezó todo (lo del coronavirus), allá está más o menos el problema, pero con la bendición de Dios vamos a ir a defender y dejarlo todo arriba del ring para dejarle todo a mis hijos. Vamos con todo, menos con miedo", apuntó Martínez, quien tiene una marca de 16-1, 12 KO´s.

"Rey" peleó por última vez en febrero pasado en Texas, y retuvo el cetro por decisión unánime derrotando a Jay Harris.

La idea de Julio César es irse a concentrar al Centro Ceremonial Otomí, y si no hay permiso, entonces reveló que la Alcaldía de Cuauhtémoc lo estaría apoyando con las instalaciones de un gimnasio en esa demarcación, para que con cuidados sanitarios, vaya a entrenar con su equipo.