Viaja de Laredo al Valle para asesinar a exnovia

Edinburg, Tx.- La Policía de Edinburg dio a conocer nuevos detalles del homicidio de Alyssa Martínez, de 23 años de edad, a manos de su exnovio, Alan Olivo, de 25, quien se suicidó luego de viajar desde Laredo para quitarle la vida a su expareja sentimental, en hechos ocurridos en esta localidad el pasado 30 de octubre.

Autoridades de la Policía local recibieron una llamada de alerta, del Departamento de Policía de Laredo, el día de los hechos, alrededor de las 9:52 horas, en la que les informaban que Olivo era un sujeto que tenía tendencias suicidas y que se dirigía al apartamento de Martínez, conduciendo desde Laredo hasta Edinburg.

Cuando los oficiales de Edinburg llegaron al lugar de los hechos, en un complejo departamental ubicado en el 800 de la avenida Russian, un par de minutos después de recibir la llamada, encontraron que una ventana del departamento 18 estaba rota, por lo que ingresaron rápidamente para registrar su interior, donde encontraron a una pareja sin vida, identificados como Alyssa Martínez y Alan Olivo.

En el lugar las autoridades recuperaron una pistola 9 mm cerca del cuerpo de Alan, quien tenía una herida de bala en la cabeza, mientras que su ex novia presentaba varios impactos de arma de fuego en el cuerpo.

Martínez había denunciado a Olivo a la policía de Edinburg, la noche antes de la tragedia, diciendo que la estaba acosando.

Los investigadores creen que el motivo de este crimen surgió a raíz de la ruptura reciente de la pareja, destacando que no vivían juntos.

Autoridades de Edinburg señalaron que la noche anterior al crimen, cuando la víctima denunció que estaba siendo acosada por su ex novio, determinaron que no se encontraba en peligro inminente y le aconsejaron solicitar una orden de restricción al día siguiente, para posteriormente escoltarla hasta su casa, donde realizaron un patrullaje adicional, señalando que no hubo informes de ningún tipo que pudieran alertar de la presencia del ex novio de la víctima o de la detonación de un arma de fuego.