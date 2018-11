Viable la Guardia Nacional

"Le va a permitir atender a esta nueva Policía los delitos del ámbito federal y que le permita a los estados concentrarse en los del fuero común". Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado.

Tampico, Tam.

Durante el Tercer Encuentro de Redes de Mesas de Seguridad y Justicia, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca celebró el anuncio de la creación de la Guardia Nacional, pero remarcó que los gobernadores aun no cuentan con la información completa.

"Hoy en día tenemos muchas dudas y confusiones en torno a cómo estaría operando", dijo el titular de ejecutivo estatal, pero aseguró que de formarse este cuerpo policial en el próximo gobierno federal, ayudaría en mucho a las finanzas del gobierno del estado.

Y es que señaló que en dos años, el Gobierno de Tamaulipas ha erogado casi 900 millones de pesos para las fuerzas castrenses que están operando en la entidad.

Además, el estado se encargaría sólo de los delitos del fuero común, dejándole los delitos federales a ese nuevo cuerpo policial que pretende implementar Andrés Manuel López Obrador.

"Ahora sí le va a permitir atender a esta nueva Policía los delitos del ámbito Federal y que le permita a los estados concentrarse también en los delitos del fuero común", dijo.

Remarcó que el Gobierno de Tamaulipas ha estado trabajando en torno a la detención de varios líderes de los cárteles sin averiguaciones del orden federal, pues se les aprehenden por delitos del fuero común, "lo que no se había hecho por décadas en Tamaulipas".

´DE CUELLO BLANCO´

García Cabeza de Vaca expresó que en Tamaulipas no sólo se está combatiendo al crimen organizado, sino también se está buscando fincar responsabilidades a los delincuentes de cuello blanco, con la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, con la que también se logra el idecomiso de bienes mal habidos de este tipo de delincuentes y el encarcelamiento de cómplices y hasta de familiares.

Dentro del inicio del Encuentro de la Red de Mesas de Seguridad y Justicia celebrado en Tampico, el mandatario estatal también dejó en claro que se está trabajando con siete dependencias de inteligencia y policiacas de los Estados Unidos, para cuidar los 17 pasos fronterizos que existen y así garantizar la legalidad y seguridad en el que existe un intercambio de información para lograr la captura de objetivos prioritarios.

Dijo que con esta estrategia binacional que se denomina "Seguridad y Prosperidad", se ha logrado la captura de 6 objetivos prioritarios, de los cuales algunos son ciudadanos norteamericanos; "los grupos criminales no distinguen fronteras".

Por último, reconoció a la Mesa de Seguridad y Justicia del Sur de Tamaulipas encabezada por Bertha Salinas, pues de acuerdo al INEGI, Tampico está entre las cuatro ciudades más seguras del país, "y eso se debe al trabajo de esta mesa".

FORO NACIONAL

Representantes de 30 Mesas de Seguridad y Justicia de 16 entidades de la República, especialistas en la materia y autoridades de los 3 órdenes de Gobierno participaron en el Tercer Encuentro de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia que inició este miércoles en Tampico, espacio para la formulación de propuestas de política pública dirigida a restablecer la paz, el orden y el Estado de Derecho.

El encuentro fue inaugurado por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acompañado por Alejandro Martí García y Orlando Camacho Nacenta, presidente y director de la Fundación México SOS, respectivamente.

Inversion

900 millones de pesos ha erogado Tamaulipas en dos años para las fuerzas castrenses.

"Cómo es una guardia nacional que es aparentemente civil pero que la va a operar el Ejército, creo que hay bastantes dudas". Alejandro Martí García, México SOS.

Falta por conocer pormenores: Martí

Para la asociación "México SOS", la formación de la Guardia Nacional no está del todo clara, pues no se explican cómo es que se reclutarán 150 mil policías y cómo los capacitarán en tan sólo tres años.

Alejandro Martí García, presidente de la referida organización al presenciar el Tercer Encuentro Nacional de Redes de Mesas de Seguridad y Justicia aseveró que sería importante conocer los pormenores de esa nueva policía que cuidará a los mexicanos, pues no entienden que se formará con militares y será una especie de Guardia Civil.

"Cómo es una guardia nacional que es aparentemente civil pero que la va a operar el Ejército, creo que hay bastantes dudas. No está claro, creo que me gustaría conocer mucho más a fondo", detalló.

Puntualizó que las Policías están en el abandono y los gobiernos no han hecho lo propio para fortalecerla, sin aclarar qué estados se encuentran en esta situación.

Precisó que se tiene policías en detrimento por lo que lo más viable sería reforzar con los que ya se tienen en lugar contratar más elementos.

"Estamos insistiendo mucho que hoy no suceda porque la guardia nacional entiendo pueda ser exitoso no podemos soslayar que tenemos más de 300 mil policías en toda la Nación, tenemos que mejorarlos, si no vamos a seguir teniendo problema", citó.