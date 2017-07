Ve Zague algo ilógico e incoherente estrategia de Osorio

La actuación de México en el torneo de selecciones de la Concacaf nunca se consolidó, siguió generando dudas y terminó mal. Además, las rotaciones en la alineación, el gran sello de Osorio, no le han dado identidad en su futbol a México.

"Osorio es un persona muy estudiosa y preparada pero creo que la metodología que está tratando de implementar en la selección no es lógica ni coherente", dijo Alves en una entrevista con EFE.



"(En) una selección los experimentos no deben existir.



"Las famosas rotaciones y el improvisar e inventar son terrenos delicados y en una selección tienes que estar seguro. Debes tener alternativas o variantes pero dentro de la lógica, no (basadas) en la improvisación, ni en la invención, esas cosas no funcionan en la Selección".



Sobre la decisión del estratega colombiano de formar dos Selecciones, una para la Copa Confederaciones, con jugadores que militan en equipos de Europa, y otra para la Copa Oro, sólo con jugadores de la Liga mexicana, Zague dijo que fue un error.



"México no tiene el potencial para formar dos Selecciones competitivas. México no es potencia mundial y ni siquiera Brasil o Argentina tiene condiciones de hacer dos selecciones competitivas y (si lo hacen) les costaría mucho trabajo", apuntó.



El mundialista en Estados Unidos 94 dijo que la Concacaf comete una equivocación al celebrar la Copa Oro cada dos años ya que debería ser cada cuatro y así "México podría acudir a la con su principal Selección que fue con la que jugó la Confederaciones".



"De esa forma México manifestaría su potencial y demostraría que es el número uno de la Concacaf. En la Copa Oro prevalece el aspecto económico sobre el deportivo y los directivos mexicano deben entender que la prioridad esta en la parte deportiva y no en la económica", comentó.



Sobre la eliminación de México de la Copa Oro, Zague señaló que Osorio tiene la coartada perfecta porque "argumentará que no tenía a su Selección principal".