Vettel admite bajo nivel

Maranello, Italia.- El piloto alemán Sebastian Vettel admitió que tuvo un bajo nivel, sobre todo en la segunda parte de la Temporada 2018 de la Fórmula 1, para perder el título de conductores contra el británico Lewis Hamilton.

"Naturalmente, el año que he tenido, no creo que nunca haya tenido problemas para levantar la mano si cometí un error. Las cosas podrían haber sido diferentes este año, tengo que revisar un par de cosas, pero hay otras que pienso que salieron mal y no tengo que revisarlas mucho y no complicar las cosas por demás", indicó.

Dijo que para la próxima campaña "pienso que sé lo que tengo que hacer. Ciertamente, aquí y allá, mirando atrás, no he estado en mi mejor nivel".