Veterano se "siente completo" después de trasplante de pene

Más de un año después de realizar el trasplante de pene más extenso del mundo, los doctores señalan que el paciente se ha recuperado y se "siente completo" una vez más.

El veterano de guerra estadounidense perdió ambas piernas y los genitales a causa de un estallido en Afganistán. El año pasado, los cirujanos de la Universidad Johns Hopkins reconstruyeron la región pélvica del hombre, trasplantándole pene, escroto y parte de la pared abdominal de un donante fallecido.

Los médicos describieron el procedimiento en una carta a publicarse el jueves en el New England Journal of Medicine, y señalaron que el paciente, que no ha sido identificado, recuperó sus funciones sexuales y urinarias.

Sólo se conocen otros tres trasplantes de pene exitosos, aunque menos complejos: dos de ellos en Sudáfrica y uno más en el Hospital General de Massachusetts.

El cirujano de Johns Hopkins, Richard Redett, dijo que el equipo evalúa a otros posibles candidatos para trasplante, pero que es un largo proceso.