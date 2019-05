Vetarán a ciclistas en puente Hidalgo

Autoridades americanas han anunciado que después del 1 de junio ya no se podrá pasar en bici por el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, aunque no hay información más detallada al respecto.

En la pantalla que está del lado americano -en la aduana-, cuando se cruza el puente, dice textualmente "no bici después de junio 01 2019".

Diariamente familiares van a dejar a menores, jóvenes y adultos al puente internacional, se bajan del auto con sus bicicletas, principalmente estudiantes y quienes trabajan en Estados Unidos.

Otros llegan desde la madrugada con sus bicicletas y cascos, para cruzar el puente internacional, ya que les facilita por el tiempo.

"Las personas que van en bicicleta no hacen fila, pero no se exactamente por donde pasan, pero lo que si es que no hacen fila como los peatones, ahora no sabemos que va a pasar", expresó una usuaria.

De acuerdo a usuarios, en una temporada tenían un carril de 6:00 a 10:00, pero no se sabe si era permanente ese horario.

En redes sociales personas también han comentado que ya han preguntado a las autoridades americanas y les explican que si podrán pasar, pero que tendrán que hacer fila como los peatones, aunque las autoridades americanas no han dado a conocer algún comunicado al respecto.