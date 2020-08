Vetan acceso a los mayores

Basados en decreto estatal del 18 de agosto, súpermercados de la ciudad, vetan la entrada a adultos mayores de 60 años, debido a que la publicación del Periódico Oficial del Estado, de manera escueta, restringe totalmente el ingreso de abuelitos.

El caso más evidente, se da en sucursal de cadena comercial ubicada en Paseo Río Bravo, de avenida Madero y calle Canal Rodhe, colonia La Paz, en donde a lo largo de la semana, todos los mayores de 60 años, así como menores y embarazadas, tienen prohibido el ingreso.

No obstante las múltiples quejas en redes sociales, ese y otros súper mercados, no han modificado su postura y siguen rechazando a los adultos mayores, de los cuales, muchos viven solos y no tienen quién les surta su despensa.

Guardias de seguridad, confirmaron a este medio, la prohibición tajante de que abuelitos, niños y embarazadas ingresen a esos giros comerciales.

Será en el próximo decreto, pasando el 31 de agosto, cuando se determine, los adultos mayores, podrán volver a ingresar a los súper mercados.

Adultos mayores no pueden ingresar a súper mercados.