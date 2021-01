Vetan a médico que sugirió trombosis a AMLO

A través de Twitter la asociación se deslindó de las publicaciones hechas por Araiza Garaygordobil y afirmó que si bien el doctor se disculpó públicamente, ya no será embajador de la Sociedad, puesto que su mensaje infringía las pautas de las redes sociales de la asociación.

El pasado domingo, luego que el Mandatario federal anunciara que había dado positivo a Covid, el médico pidió en su cuenta de Twitter: "Alguien que déjele HXCQ + AZTR + DOAC + esteroide. En una de esas le da una TV, o un STD o una DKA y nos libramos de algunos años de mañaneras".

Tras las criticas que desató su mensaje, el doctor se disculpó públicamente y aseguró que su intención no era ofender o desear mal a nadie.

"Lamento haber tomado con poca seriedad un tema tan sensible para los mexicanos. El texto compartido fue a titulo personal y no involucra el pensar y /o actuar de ninguna institución o sociedad, ni tampoco de mis colegas médicos. Deseo la pronta recuperación de todos los mexicanos que padecen Covid-19, incluyendo la del sr. presidente Andrés Manuel López Obrador".

El doctor violó normas éticas médicas: Sánchez Cordero

En conferencia de prensa matutina, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que el doctor violó normas éticas médicas.

"Fue lamentable, la verdad, fue muy lamentable y yo creo que ha violado un código de ética médica elemental y es reprobable su conducta, y violó normas éticas, por supuesto.

"A mí me lastimó y molestó muchisísimo este tipo de violencia, porque es violencia, y no solamente es violencia, es violación a normas esenciales éticas que un medico debe de respetar. Me enoja mucho, para qué te sigo diciendo más", expresó.