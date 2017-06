Ve "Sinha" a la Selección Mexicana con disposición

Quien perdiera con la Selección el tercer lugar en la Copa Confederaciones 2005, ante Alemania, mismo rival que hoy encara el representativo nacional en Semifinales de esta competencia, consideró que el grupo que dirige el colombiano ha mostrado carácter para concretar partidos.

"Nos cuesta entender que en los partidos, para terminar y matarlos, hay que hacerlo; cuando tienes al otro equipo en la lona, hay que pisarlo, deportivamente hablando, y quizá con nosotros ha pasado eso", explicó Sinha en entrevista con CANCHA.



"Me incluyo porque he tenido la oportunidad de estar ahí y ha pasado; y hoy esta Selección quizá tenga eso diferente, esta Selección tiene ese temple de poder regresar en los partidos, de poder hacer daño a equipos importantes, de poder pasar partidos complicados".



El brasileño naturalizado mexicano no olvida que en Semifinales de la edición 2005 cayeron 6-5 en penales tras igualar 1-1 con Argentina, que rescató el empate a 10 minutos del final de los tiempos extra.



Luego se apareció Alemania que les venció 4-3 con un tanto en la prórroga, que dejó al Tri sin podio pese al buen futbol que había mostrado.



"En esa etapa se jugó bastante bien al futbol, ya si es la mejor cada quien juzgará, ¿qué faltó? Ojalá supiera, no es fácil entender qué fue lo que pasó", apuntó Sinha.



"Hay gente de gran experiencia, hay gente que está equilibrada dentro de una edad donde hoy es la mejor para el futbolista, de los 30, 32 años y, además de la juventud y la gran capacidad, es una Selección completa".