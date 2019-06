Versión periodística revela que Martha Erika Alonso fue amenazada de muerte

PUEBLA, Pue.- A cinco días de que se cumplan medio año de la caída del helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, surgieron versiones de que poco antes del accidente ella reveló que había recibió amenazas de muerte.

En su columna La Corte de los Milagros, el periodista Rodolfo Ruiz reveló que, en días previos al fatal percance del 24 de diciembre, Alonso se reunió con un grupo de colaboradores a los que hizo saber que temía por su vida, por lo que pretendía grabar un video para dejar constancia de que estaba en peligro.

Según esta información, los funcionarios persuadieron a la gobernadora, quien apenas cinco días antes había tomado protesta, para que no recurriera a esa grabación por las consecuencias mediáticas que tendría.

"La gobernadora insistió en grabar ese video y en que no se difundiera, a menos que algo grave le ocurriera", aseguró Ruiz en su columna. Sus colaboradores no conocieron las causas de ese temor y acabaron por convencerla de no grabar nada, abundó.

Además, detalló que previo a la caída del helicóptero habrían ocurrido dos percances: uno, cuando dos supuestos borrachos lanzaron un botellazo contra el parabrisas de la camioneta en la que viajaba Alonso Hidalgo. El otro se habría registrado el 20 de diciembre, cuando la mandataria se dirigía a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en la Ciudad de México, y la camioneta Chevrolet Tahoe en la que viajaba se descompuso y tuvo que solicitar un Uber para no llegar tarde.

También refirió que Jesús Rodríguez Almeida, secretario general de Gobierno de Alonso Hidalgo, aseguró a los integrantes del gabinete que la muerte de la gobernadora había sido por un "atentado" y no por un accidente.

Tras darse a conocer esta información, Florentino Alonso, hermano de Martha Erika, aseguró en las redes sociales que la información dada a conocer por Ruiz era real.

"Desde el domingo 16 ;estuvo inquieta con ese tema . Es verdad lo que escribió @periodistasoy", expresó en su cuenta Twitter el hermano de la fallecida gobernadora.

Después confió a ese medio que ese día, 16 de diciembre, acudieron al restaurante Las Bodegas del Molino, él, Martha Erika, su esposa, su madre y la notaria María Elena Torres. En ese lugar la gobernadora habría llorado porque estaba preocupada y tenía miedo, dijo, sin precisar la causa de sus temores.

Entrevistado sobre esa información, el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla, también cuñado de Moreno Valle, dijo que no había "datos duros" que confirmaran esas versiones.