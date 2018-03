Verón: "Argentina es candidata para el Mundial solo porque tiene a Messi"

De acuerdo al exmediocapista de 43 años, el nivel del conjunto que dirige Jorge Sampaoli es inferior al de otras potencias futbolísticas y la presencia de la estrella del Barcelona es el único motivo que permite pensar en que Argentina pueda levantar la Copa del Mundo en Moscú.



"Es candidata por tenerlo a él (Messi). Pero la realidad es que hay otras selecciones por encima, como Alemania, Portugal, que es el campeón de Europa, España, Brasil y Francia", dijo Verón, quien participó de los Mundiales de 1998, 2002 y 2010.



"Estuvimos muy cerca de quedar afuera del Mundial y eso no fue casualidad", argumentó el exjugador de Manchester United, que apuntó a los reiterados cambios en la dirección técnica de la selección argentina como una de las causas del irregular rendimiento del equipo en los últimos años.



Después de haber sido subcampeón en Brasil 2014, Argentina clasificó con lo justo a Rusia 2018, gracias a los tres goles que marcó Messi en la altura de Quito, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.



La selección argentina fue dirigida por tres entrenadores durante la turbulenta fase de clasificación al Mundial. Sampaoli asumió el control para los últimos cuatro partidos, después de que Edgardo Bauza fue despedido tras una derrota 2-0 en Bolivia.



Gerardo Martino, en tanto, estuvo al mando de la "albiceleste" al inicio de la eliminatoria.



Para Verón, esa crisis le impidió a la selección argentina consolidar un plantel estable a menos de tres meses del inicio del Mundial, motivo por el que no dudó en apoyar la convocatoria de Gonzalo Higuaín para los amistosos contra Italia y España, tras una ausencia de ocho meses en el equipo.



"No es lo mismo un futbolista que juega hace cinco partidos que el que lo hace desde hace 15 años. La carrera te va dando un 'back up' para las situaciones complejas", explicó la "Brujita".