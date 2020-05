Verificará Coepris ´su sana distancia´

Ya tenemos vistos negocios con venta de alimentos, algunas cadenas que están por el 8, generalmente tienen Drive Thru (autoservicio) pero aun así sabemos que hay gente que no cuenta con automóvil y tienen que estar en el exterior... Jorge Humberto Chapa Rivas, encargado de Despacho de la Coordinación Jurisdiccional número 1 de Coepris

Cd. Victoria, Tam.- Este domingo se llevará a cabo un operativo de vigilancia especial por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Coepris, para verificar las medidas de sana distancia en restaurantes y comercios relacionados con el Día de la Madre y evitar largas filas como las vistas el pasado 30 de abril.

Este anuncio lo hizo el encargado de Despacho de la Coordinación Jurisdiccional número 1 de Coepris, Jorge Humberto Chapa Rivas, "la idea es que respeten, que se guarden, que tengan la responsabilidad cívica de no salir a la calle, el Día del Niño tuvimos un descontrol total en todos los establecimientos, estaban a reventar, y esperemos que no vuelva a ocurrir lo mismo, que la gente sepa guardar la cordura".

Cabe recordar que, a diferencia de años pasados, este Día de la Madre deberán de permanecer cerrados negocios como restaurantes, florerías, y tiendas departamentales con motivo de la contingencia sanitaria del Covid-19, por lo cual, la oferta para celebrar a las madres se centrará en establecimientos con comida para llevar.

"Ya tenemos vistos negocios con venta de alimentos, algunas cadenas que están por el 8, generalmente tienen Drive Thru (autoservicio) pero aun así sabemos que hay gente que no cuenta con automóvil y tienen que estar en el exterior... pero se les va a invitar a los gerentes a que hagan su venta por ventanilla siempre y cuando tengan el control en el exterior y sepan que la gente tiene que guardar su sana distancia y si no, que detengan simple y sencillamente la venta para no perjudicarlos a ellos".

El pasado jueves Coepris procedió a la clausura de algunos negocios con venta de comida rápida por no fomentar las medidas de sana distancia al exterior de sus establecimientos, no obstante, estos abrieron al día siguiente; en esta ocasión Chapa Rivas mencionó que dependiendo de la falta cometida el área jurídica de la Coordinación Jurisdiccional podría determinar alguna sanción económica, "eso ya lo designa el área jurídica, el área de dictamen".