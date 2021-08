Verdugos sanearon cuentas de muertes en casos federales

Pero esos relatos tranquilos están en desacuerdo con los informes de The Associated Press y otros testigos de los medios de comunicación sobre cómo los estómagos de los prisioneros se revolvieron, se sacudieron y se estremecieron cuando el pentobarbital entró en vigor dentro de la cámara de muerte penitenciaria de Estados Unidos en Terre Haute, Indiana. La AP fue testigo de cada ejecución.

Las declaraciones juradas de los verdugos, que los documentos del gobierno citaron como evidencia de que las inyecciones letales estaban funcionando sin problemas, plantean dudas sobre si los funcionarios engañaron a los tribunales para garantizar que las ejecuciones programadas para julio y mediados de enero se llevaran a cabo antes de que el oponente de la pena de muerte, Joe Biden, asumiera la presidencia.

El secreto rodeaba todos los aspectos de las ejecuciones. Los tribunales confiaban en quienes los llevaban a cabo para que ofrecieran información voluntaria sobre fallas. Ninguno de los verdugos mencionó a ninguno.

Las preguntas sobre si el abdomen de los reclusos temblaba como lo describieron los testigos de los medios de comunicación fueron un foco de litigio durante toda la serie de ejecuciones. Los abogados de los reclusos argumentaron que probó que el pentobarbital causó un edema pulmonar repentino, en el que el líquido se precipita a través de membranas que se desintegran rápidamente hacia los pulmones y las vías respiratorias, causando un dolor similar al de asfixia o ahogamiento. La Constitución prohíbe los métodos de ejecución que son "crueles e inusuales".

Las discrepancias podrían aumentar la presión sobre Biden para que declare que su administración no ejecutará a ninguno de los aproximadamente 50 presos federales que aún están en el corredor de la muerte. Los activistas quieren que vaya más allá respaldando un proyecto de ley que abolió la pena de muerte federal. Biden no ha hablado de ninguna acción específica.

Durante la ejecución el 22 de septiembre de William LeCroy , condenado por matar a la enfermera de Georgia Joann Lee Tiesler en 2001, la zona del estómago de la mujer de 50 años se agitó incontrolablemente inmediatamente después de la inyección de pentobarbital. Duró alrededor de un minuto, según AP y otros informes.

El verdugo Eric Williams se paró junto a LeCroy mientras moría. Pero Williams solo hizo una referencia superficial al "ascenso y caída" del abdomen de LeCroy en su relato. Poco después de servir en cinco de las ejecuciones recientes, Williams fue nombrado director interino de la cárcel de alto perfil de la ciudad de Nueva York donde Jeffrey Epstein murió en 2019.

"Durante la totalidad de la ejecución, LeCroy no pareció estar en ningún tipo de angustia, incomodidad o dolor", escribió Williams. "Poco tiempo después de que respiró hondo y roncó, me pareció que LeCroy estaba profundamente dormido".

Las sacudidas y sacudidas distintivas fueron visibles en al menos la mitad de las ejecuciones, según la AP y otros medios de comunicación. Entre las múltiples cuentas del verdugo, ninguna describió tales movimientos. Todos emplearon las mismas metáforas del sueño.

Cuando el Departamento de Justicia de Donald Trump anunció en 2019 que reanudaría las ejecuciones después de una pausa de 17 años, dijo que usaría solo pentobarbital. Los fabricantes ya no estaban dispuestos a suministrar la combinación de medicamentos utilizados en tres ejecuciones federales de 2001 a 2003, y explicaron que no querían que los medicamentos destinados a salvar vidas se usaran para matar.

Un punto de discusión durante el litigio fue si, incluso si ocurriera edema pulmonar, los reclusos podrían sentirlo después de que parecieran estar inconscientes. Los expertos de los prisioneros dijeron que la droga paraliza el cuerpo, enmascarando el dolor que los prisioneros pueden sentir al morir.

Ninguno de los ejecutados pareció retorcerse de dolor. Pero el audio de la cámara de la muerte a la sala de visualización de medios se apagó justo antes de las inyecciones, por lo que los periodistas no pudieron escuchar si los reclusos gemían o se quejaban de dolor.

William Breeden, un asesor espiritual en la cámara cuando Corey Johnson, de 52 años, fue ejecutado el 14 de enero después de su condena en 1992 por matar a siete personas, dijo en una presentación al día siguiente que "Corey dijo que le ardían las manos y la boca". después de la inyección. El abogado de la Oficina Federal de Prisiones, Rick Winter, dijo en respuesta que ni él ni nadie en la sala de testigos del gobierno escuchó eso.

Algo de dolor no significa necesariamente que un método de ejecución viola las prohibiciones contra el castigo "cruel e inusual", dictaminó la Corte Suprema en 2019. La Constitución, según la opinión mayoritaria de 5-4, "no garantiza a un preso una muerte indolora, algo que , por supuesto, no está garantizado para muchas personas ".

Los abogados del gobierno, deseosos de seguir adelante y evitar posibles retrasos, buscaron desacreditar las versiones de los periodistas.

En una presentación del 8 de octubre, la experta gubernamental Kendall Von Crowns, que no fue testigo de las ejecuciones, se basó en las descripciones de los verdugos para sugerir que los periodistas percibieron mal lo que vieron. Señaló que el verdugo de LeCroy "no declara que hubo arcadas irregulares o incontroladas". Dijo que era más probable que los periodistas vieran "hiperventilación debido a la ansiedad asociada con su muerte inminente".

En una audiencia probatoria en el Tribunal de Distrito de EE. UU. En Washington, DC, el 18 de septiembre, cuando aún no se habían llevado a cabo ocho ejecuciones, los abogados del gobierno se opusieron cuando los abogados de los reclusos preguntaron a Crowns sobre los informes de los medios de comunicación sobre los movimientos de la sección media en tres de las cinco primeras ejecuciones .

Después de que la jueza Tanya Chutkan los rechazó, Crowns sugirió que lo que vieron los reporteros se llamaba respiración agónica: tomas involuntarias de aire en los momentos finales antes de la muerte.

"No tiene nada que ver con que se están ahogando en sus propios fluidos o que no pueden respirar", testificó Crowns. Añadió: "No tiene ninguna relevancia para el edema pulmonar en absoluto".

Todos los informes de los periodistas dijeron que los movimientos ocurrieron minutos después de las inyecciones, nunca en los minutos previos a que se declarara muerto a un recluso.

Lo que los testigos de los medios describieron fue consistente con edema pulmonar, argumentó una experta de los equipos legales de los reclusos, Gail Van Norman, en una presentación después de la ejecución de LeCroy. Dijo que como el líquido bloquea las vías respiratorias, saca el pecho, el diafragma y el abdomen de su ritmo habitual, "dando la apariencia de que el pecho y el abdomen se balancean uno frente al otro, o un abdomen agitado".

Las autoridades tampoco proporcionaron acceso público a los registros médicos sobre cuándo se detuvieron las ondas cerebrales o los corazones de los reclusos, lo que podría haber ayudado a determinar si estaban conscientes cuando ocurrieron los movimientos distintivos.

Se le pidió a Chutkan que revisara y dictaminara sobre el tema repetidamente. En una audiencia, expresó su exasperación por el ritmo de las ejecuciones y dijo que el impulso implacable de los abogados del gobierno le concedió poco tiempo para digerir una avalancha de presentaciones sobre cuestiones científicas a menudo complejas.

"Estoy bebiendo de una manguera de incendios aquí", dijo.

Pero en una decisión clave del 20 de septiembre, Chutkan citó los relatos contradictorios de los testigos, los duelos de expertos y el fallo de la Corte Suprema de 2019 en el fallo en contra de los reclusos, varios de los cuales estaban programados para morir y morirían en unos días.

"Si bien el tribunal sigue preocupado por la posibilidad de que los reclusos sufran un dolor insoportable durante sus ejecuciones", dijo, los abogados de los reclusos "no han establecido que el edema pulmonar repentino sea 'seguro' o incluso 'probable' que ocurra antes que un recluso se vuelve insensato ".