Verdaderos reporteros nunca serán olvidados

14 años han transcurrido desde que el gremio periodístico, pero principalmente las familias de las colonias populares y las barriadas despidieron con lágrimas al querido reportero temerario Miguel Morales "Miguelito" como fue conocido afectuosamente aquel que tuvo carisma como ninguno y vocación periodística como pocos.

Con motivo de su aniversario luctuoso, el reportero gráfico Víctor Espinosa compartió una serie de fotos inéditas de los funerales del joven reportero que en la cúspide de su carrera, un aciago accidente en la Nochebuena de 2005 inició la tragedia de su sentida perdida. Y el 6 de enero de 2007 se fue. Tan solo físicamente.

Se trata de una serie de imágenes en las cuales se aprecia el cariño de los ciudadanos, quienes con profundo dolor acompañaron y velaron sus restos morales en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy solo es un recuerdo fugaz en el colectivo, pero tal vez, ahora más que nunca "Los Reporteros, los verdaderos. Nunca son Olvidados".

Como en todo oficio y profesión de la vida, existen espacios privilegiados para aquellos que con su empeño, esfuerzo y capacidad de amistad ingresar a una suerte de Olimpo, en donde pasan a la posteridad del recuerdo de aquellos con quienes compartieron en vida, a pesar del olvido derivado del discurso y compromiso de preservación que no se cumple, Miguel Morales López (QEPD) prevalece en la memoria de todos aquellos que en él tuvieron no solamente a un compañero en la labor de la comunicación, fue más bien un manjar de amigo.

Anécdotas de su carisma y su humanismo son prolíficas, desde aquel regalo que lo impactó y sorprendió gratamente, cuando a su oficina de Televisa llegó una piñata elaborada con imagen a semejanza de él y que era motivo de gastar bromas a sus sobrinos a quienes pretendía engañar sobre quién era el verdadero Miguel Morales, pues se ponían a un lado de la piñata serio para confundirlos.

Otra más que demuestra el alto concepto solidario que tenía como reportero fue aquel lance para el recuerdo, cuando ingresó a las oficinas comerciales de la Comisión Federal de Electricidad, en donde sabedores de su influencia y arraigo popular era evitado y hubo orden de no permitirle entrar, pero Miguel se las ingenió y llegó hasta el despacho del Gerente a quien encaró y pidió una explicación por los altos cobros tarifarios a una humilde familia a quien incluso se había amenazado de embargar por el adeudo, Miguelito no solamente logró que se renegociara la deuda, si no que hizo posible una Navidad con luz a aquella familia que en pago a su respaldo lo invitaron a cenar con ellos.

El reportero Miguel Morales López, fallecido hace 14 años, dio voz y justicia a muchos que eran marginados por los funcionarios.