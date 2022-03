Verástegui, factor de unidad del PRI

En entrevista, el futuro abanderado de lo que se considera por muchos una alianza histórica, al unir en un solo frente al Revolucionario Institucional, con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, reconoció al PRI como un instituto que le ha abierto los brazos y principalmente el corazón.

"Me siento muy bien con ellos. Entré muy bien, con muchos he trabajado en los diferentes cargos que he tenido, su historia los ha forjado en la pluralidad, desde un principio me abrieron la puerta".

La ceremonia de aniversario sirvió de marco para la entrega de reconocimientos a destacados líderes de ese partido, en ella estuvieron el delegado nacional Felipe González Alanís; la presidenta del instituto a nivel municipal, Olga Garza Rodríguez; así como exalcaldes, exdiputados y exsenadores entre otras figuras que han marcado a su paso la historia de Tamaulipas y de México.