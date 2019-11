Fidel Kuri Grajales, dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, aseguró que el club jarocho no será desafiliado, como sugirió ayer la FMF de continuar los adeudos.

"Tengo 6 años con el equipo y no es que no haya habido solvencia, si en este momento no hay solvencia o hay un bache financiero es porque la misma Federación me lo ocasionó", explicó el propietario de los escualos. "Voy a salir adelante, el Veracruz no se va a desafiliar, voy a pagar".