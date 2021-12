Veracruz: Morena afilia a alcaldes electos de PRI y PRD; aspira a controlar más de 150 municipios

El líder estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, aseguró en rueda de prensa que es objetivo de la Cuarta Transformación que antes del primero de enero dos terceras partes de los 212 Ayuntamientos de Veracruz se pasen al gobierno de la Cuarta Transformación.

"Quedando claro, que nos reservamos derecho de admisión. Y que esos ediles que atiendan a nuestros llamados, tengan cosas congruentes, con base en nuestros principios y que se identifiquen con el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador".

-¿En está afiliación de ediles a Morena hay expanistas de cepa? -se le inquirió

-No, esos no.

En Córdoba, presentamos a las alcaldesas y alcaldes electos que tomaron la decisión de sumarse a nuestro movimiento en la región de las Altas Montañas y centro de nuestro estado. Reconocemos su buena voluntad para servir a la gente en sus municipios desde los principios de la 4T. pic.twitter.com/VwA2mrEJV5 — Esteban Rmz. Zepeta (@EstebanRZepeta) December 16, 2021

Ramírez Zepeta confirmó que en estos días ediles de Banderilla, Medellín de Bravo, Tlacotepejec de Mejia, Las Vigas, Tlacolulan, Rafael Lucio, Tatatila, Coacoatzintla, Las Minas, Teocelo, Tonayan, Acajete, Cazones de Herrera, Soledad de Doblado, Tenampa, Huatusco, Paso de Ovejas, Sochiapa, Paso del Macho, Astacinga, Coetzala, Acultzingo, Maltrata, Magdalena, Tlilapan, Tlaquilpa, Atoyac y Tuxtilla, entre otros, han dejado su afiliación política original para ingresar a Morena.

La coalición "Juntos Hacemos Historia" ganó 99 municipios en el pasado proceso electoral de junio. Sin embargo, por el operativo "barredora" que implementó Morena desde hace un par de semanas, ahora ya acumulan casi 140 municipios, en donde los ediles que ganaron por PT o por PVEM dejaron dichos institutos políticos para afiliarse a la Cuarta Transformación.

En nuestro movimiento damos la bienvenida a los que con buena voluntad se suman al trabajo por el bienestar de Veracruz. Nos dio gusto presentar a los 18 ediles electos que se integran a nuestro movimiento para consolidar la #4T en el centro.#SigamosTransformandoVeracruz pic.twitter.com/gCxtD3QLs4 — Esteban Rmz. Zepeta (@EstebanRZepeta) December 15, 2021

Ramírez Zepeta y el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, han sido acusados por la oposición de "presionar" e "intimidar" a alcaldes de otros partidos para "cambiarse" a Morena so pena de ser "castigados" con una nula distribución de programas sociales o una reducción de sus participaciones federales.

El líder de Morena rechazó las acusaciones al señalar que fueron los alcaldes de oposición quienes se acercaron a Morena por "creer" en el proyecto de la 4T.

"Los recibimos con respeto y con confianza, en la zona centro se adhirieron 18 alcaldes, 14 en el norte de la entidad, unos 13 alcaldes y alcaldesas electas en las altas montañas y estamos trabajando para integrar a más compañeras. En nuestros partidos todos cabemos, solo les pedimos tres cosas: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

En el PRD, el legislador federal Jesús Velázquez Flores se quejó de que Morena ofreció "las perlas de la virgen" para "robarle" ediles a este instituto político.

"Hay un ofrecimiento económico, de obra de ayuda y eso es lo que los está obligando a tomar esta determinación, no es algo nuevo, es una práctica muy común. Lo que causa expectativa es que en algún momento el gobierno de Morena dijo que no iban a hacer prácticas de antaño y hoy vemos que están haciendo lo mismo, lo mismo que de lo que se quejaban y es lo mismo que están haciendo".

El líder estatal del PRI, Marlon Ramírez, ironizó que las adhesiones de Morena son "amores comprados". El exsubsecretario de Gobierno de Javier Duarte dijo que los ediles priistas que se sumaron a Morena en estos días fueron "obligados" política, económica e ideológicamente: "Y el amor comprado no es amor".