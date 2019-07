Veracruz cumple o no inicia el torneo

Ciudad de México.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, fue claro y directo. Si los Tiburones Rojos del Veracruz no liquidan sus adeudos no podrán iniciar el torneo. Por ahora, el directivo señaló que los pagos del cuadro jarocho, "van en tiempo y forma. Las controversias se han venido liquidando, tanto nacionales como internacionales. Tenemos la confianza de que el club va a cumplir de conformidad con la normatividad establecida...".

-¿Y si no lo hace? "Y si no cumple, ya lo sabemos todos, no puede iniciar, pero tenemos confianza...". Hasta donde él sabe, "es el único caso sobre este respecto....".

Los mismos jugadores de Veracruz se negaron a iniciar los trabajos de pretemporada por falta de pagos del torneo anterior, la mayoría de ellos decidió no meter controversias a la FMF alegando confianza a su presidente Fidel Kuri, quien ha pagado pero en abonos.