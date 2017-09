Ven vulnerabilidad en labor policiaca

Ciudad de México

Los asesinatos de policías de los tres órdenes de gobierno, que suman en lo que va del año 109, evidencian la fragilidad institucional de las corporaciones y el desinterés del gobierno y la sociedad hacia los agentes, consideraron especialistas.



Carlos Mendoza, consultor en temas de seguridad pública, señaló que desde hace 30 años se ha sostenido el discurso de la profesionalización y capacitación de los cuerpos policiales, pero en los hechos ésto no se ha conseguido y por ello los agentes son blanco fácil de la delincuencia.

“Si bien la Policía Federal sí cuenta con mejores condiciones, a nivel estatal y municipal no, y esto los hace a estos últimos muy vulnerables a ser penetrados por la delincuencia organizada, sea como unos halcones institucionalizados, o a veces como filtros que permiten el paso de sustancias prohibidas o solapadores de actos delictivos u otras cosas.

“Y cuando ya no resultan funcionales para las bandas organizadas simple y sencillamente los eliminan, creo que este es un componente muy importante”, explicó.

REFORMA publicó ayer que en lo que va del año al menos 109 policías han sido asesinados en el país, 64 de ellos son municipales, 27 pertenecen a la ministerial, 17 a la estatal preventiva y uno a la federal.

María Elena Morera, presidenta de la ONG Causa en Común, y quien desde hace años se ha dedicado a impulsar la certificación y la profesionalización de la Policía, dijo que los crímenes contra los agentes se dan con total impunidad ante el desinterés institucional y social.

“En México no nos importan los policías, es una tristeza que puedan matar a un policía y que no pase nada. Me sorprenden las cifras, porque van 109 policías muertos durante este año, nos indignamos, y lo tenemos que hacer, por supuesto, porque matan a periodistas, pero cuando matan a un policía no, y esto es muy grave porque matan una parte del Estado mexicano.

“En cualquier país desarrollado, cuando matan a un policía hay una indignación nacional, en México pareciera que son objetos, pero cuando necesitamos de ellos quisiéramos que estuvieran a nuestro lado para que nos ayudaran”, indicó.

Aunque la mayoría de los homicidios contra policías son ejecuciones, señaló Mendoza, también existe un número de ellos que mueren en enfrentamientos debido a que no cuentan con la capacitación necesaria.

De acuerdo con datos oficiales, resaltó Morera, de los policías que hay en el país, alrededor de 350 mil, el 23 por ciento de ellos no ha recibido nunca capacitación.

“Hay mucho policías que ni siquiera han pasado por la formación inicial, no los estamos capacitando, no los estamos profesionalizando, no les estamos dando a los policías las condiciones para que trabajen adecuadamente”, dijo.