Venus Williams, absuelta de cargos policíacos

La tenista estadounidense Venus Williams no será acusada tras el fatal accidente en el que estuvo involucrada el pasado 9 de junio y en el que falleció un pasajero del otro vehículo siniestrado. La policía ha concluido que ninguno de los conductores tuvo la culpa del incidente y que por lo tanto no se van a presentar cargos por la colisión, que tuvo lugar en una concurrida intersección en Palm Beach Gardens (Miami).

“Con base en esta investigación y los estatutos estatales pertinentes de Florida, no se presentarán cargos en este caso", señala un informe de 18 páginas divulgado por la policía de Palm Beach Gardens después de que la familia del fallecido presentara una demanda por “negligencia” al conducir y por homicidio culposo contra la tenista, con la que buscaban una indemnización. La policía afirma ahora que un tercer coche no identificado le cerró el paso a Williams mientras intentaba cruzar, teniendo el semáforo en verde, una carretera de seis carriles cerca de su casa. Eso provocó una serie de eventos que terminaron con un automóvil, conducido por Linda Barson, chocando contra el lado del pasajero del vehículo de Williams, que se detuvo en la intersección. Tanto Williams como Barson no resultaron heridas, pero el esposo de Barson, Jerome Barson (de 78 años), sufrió un traumatismo en la cabeza y falleció hospitalizado 13 días después del accidente.

“El vehículo desconocido de color oscuro... inició una secuencia de eventos que resultaron en (que Barson) se estrellara contra (Williams)", dice el informe policial, que agrega que ninguno de los dos vehículos involucrados en el accidente violó el derecho del otro al paso. La exnúmero 1 del mundo del tenis femenino, siete veces ganadora de torneos Grand Slam, cinco de ellos en Wimbledon, alegó siempre que un vehículo se le cruzó en el camino y la obligó a detenerse en medio de su trayecto, en plena intersección, y justo cuando el semáforo cambió a rojo. Posteriormente, un vídeo registrado por una cámara de videovigilancia fortaleció la tesis de la tenista, de 37 años, al mostrar cómo un tercer coche interrumpió el movimiento de su camioneta.

Días después del accidente, Venus Williams apareció en el torneo de Wimbledon y, tras ganar su primer partido, rompió a llorar en la sala de prensa cuando le recordaron el accidente y un periodista le preguntó cómo se sentía tras conocer la muerte de Barson. "No hay palabras para describir lo devastador que es esto... No tengo palabras", afirmó antes de solicitar una pausa y abandonar la sala un par de minutos. "Me preparé para un montón de partidos e intenté estar lista para todo aquello que me propusieran mis rivales, pero en esta vida no puedes prepararte para todo.... No tengo ni idea de qué me deparará el mañana... Todo lo que puedo decir es esto. Esto es lo que aprendí", expresó Williams.