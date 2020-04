Ventas en mercado se registran en cero 

No estamos diciendo que nos resuelvan las deudas, pero vamos a necesitar apoyo para volver a arrancar que este motor vuelva a iniciar Fernando Tovar Soto, representante de la Unión de Locatarios del Mercado Argüelles

Cd. Victoria, Tam.- De 113 locatarios instalados en el mercado Argüelles del primer cuadro de la ciudad solamente continúa operando el 11,6 por ciento dedicado a la venta de frutas y verduras, carnes, comida y refresquerías, esto como consecuencia de la implementación de medidas sanitarias encabezadas por Coepris para el cierre de negocios no esenciales.

"Fue un impacto muy grande, ahorita estuve hablando con compañeros que están muy golpeados, el día de hoy... no quisiera exagerar pero han tenido ventas nulas, ellos tienen que pagar a sus empleados y esos filtros nos han venido a quitar clientela", confesó el representante de la Unión de Locatarios del Mercado Argüelles, Fernando Tovar Soto, "ahorita tenemos giros abiertos en comida... tenemos carnicerías, tenemos frutas y verduras, y refresquerías, los más golpeados han sido comidas y refresquerías".

Estanquillos, zapaterías, artesanías y mercerías son otros negocios que se encuentran instalados dentro del mercado de la zona centro de esta localidad, los cuales desde la semana pasada han ido cerrando uno tras otro ante la baja clientela; sin embargo, fue a partir de este lunes y martes cuando inspectores de Coepris han ´invitado´ a los propietarios de los establecimientos a que cierren forzosamente sus negocios.

"Sí están preocupados porque ellos tienen que pagar a sus empleados para que ellos también puedan llevar algo a su casa, y estamos pidiendo una medida... no lo habíamos medido porque no estábamos preparados, no es culpa del Gobierno, no es culpa de las autoridades, no es culpa de nadie esto es una contingencia sanitaria pero sí les pedimos el apoyo a la población que no deje de comprar en los negocios locales".

URGEN APOYO

Tovar Soto dijo que será necesario contar con algún tipo de apoyo económico para volver a surtir inventario una vez que pase la contingencia epidemiológica por Covid-19, "no estamos diciendo que nos resuelvan las deudas, pero vamos a necesitar apoyo para volver a arrancar que este motor vuelva a iniciar", ninguna autoridad se ha acercado a estos comerciantes para gestionar algún tipo de apoyo hasta el momento.

Comerciantes del mercado Argüelles registran ventas en cero.