"Venta de boletos de la NFL es un fraude", dice aficionados

La venta de boletos para el partido de la NFL en el Estadio Azteca entre los Patriots y los Raiders, ha sido "un completo fraude", así lo calificaron en redes sociales los aficionados que intentaron comprar sus entradas para el próximo 19 de noviembre.

Hoy martes, en punto de las 9:00 horas de la mañana, comenzó la preventa de boletos para los clientes de Banorte; sin embargo, los usuarios se quejaron de jamás poder comprar tickets por teléfono ni por medio de su página de Internet.

Otra opción era registrarte en la página de la NFL y recibir un código personalizado para poder comprar los boletos. Esta venta será mañana a partir de las 9 AM.

Ante los problemas que usuarios tuvieron para acceder a la página de Ticketmaster para comprar boletos, el servicio de reventa de StubHub se benefició y las localidades que tenía disponibles en algunas secciones se agotaron y otras más se encarecieron.

En las entradas de la parte alta del inmueble, se agotaron con un precio de 6,377 pesos por cada una. Cuando en taquilla fueron puestos a la venta en 6 mil 50 pesos.

Hasta las 10 de la mañana aún había entradas en las secciones de especial alto lateral (13 mil 800 pesos), preferente (15 mil 100 pesos), y especial bajo (45 mil pesos).

Desde hace un par de semanas el sitio www.mexface.com ya tenía disponibles boletos en casi cualquier parte del Estadio Azteca, aun y cuando no se habían dado a conocer los precios.

Esta empresa tiene localidades en la parte superior y de un lado de las anotaciones en 235 dólares (4 mil 230 pesos) el más barato y 850 dólares (15 mil 300).

Tanto StubHub como mexface garantizan la entrega de boletos físicos.

Una de las afortunadas que pudo adquirir sus localidades en Ticketmaster, fue la usuaria Ana Betancurt, quien compartió su experiencia de compra en Guadalajara.

"No podía ingresar, ya tras colocar los números de la tarjeta, me pedía en más de una ocasión verificar 'que no era un robot'... después de aproximadamente media hora, de dar F5, usar tres navegadores diferentes (hasta explorer) pude conseguir un boleto de 2 mil 600 pesos, la verdad no me puse picky y elegí ese... el proceso duró más o menos 40 minutos, desde que me metí a Ticketmaster hasta que completé la compra. Sólo adquirí uno, el mío, y de hecho cuando lo pude comprar intenté hacerlo en otro navegador igual y ya no me dejó", relató.