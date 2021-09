Venta clandestina de alcohol en red

El Departamento de Alcoholes y Espectáculos de Victoria detectó hasta 20 usuarios con venta clandestina de cerveza a través de grupos dentro de la red social de Facebook , sin embargo, el responsable del área, Juan Luis Domínguez Vargas , recalcó que no cuenta con las atribuciones legales para perseguir ese ilícito.

Ya sabemos que la venta de alcohol se presta para muchas cosas ilegales, lo justo es que nosotros como ciudadanos acudamos a comprar las bebidas alcohólicas que vamos a consumir responsablemente a los lugares responsablemente establecidos.¨ Juan Luis Domínguez Vargas, jefe del Departamento de Alcoholes y Espectáculos

"No vamos a poder tapar el sol con un dedo, es algo que existe, es algo que está latente, que está vigente y es algo difícil de controlar, no está normado en las Redes Sociales", el funcionario municipal recordó que en ocasiones puede tratarse de producto caduco o robado, "sí habla de la venta clandestina de alcohol, pero no en las Redes Sociales en donde puedes contactarlos y te las llevan a tu domicilio".

Del mismo modo, recordó que para poner un depósito u otro negocio con venta de bebidas alcohólicas se requiere de una serie de requisitos como la anuencia de la Presidencia Municipal, permiso de COEPRIS y la licencia expedida por la Dirección de Alcoholes del Estado de Tamaulipas; en el caso de los grupos en RRSS no se cumple con ninguno de estos requisitos por lo que no se tiene certeza ni del origen y ni de la calidad de los productos.

"Qué fácil es que yo me ponga a vender en internet una cerveza de quien sabe dónde, y a venderla de manera clandestina, a tener una ganancia, sin haber cumplido con la reglamentación que el Estado nos está exigiendo", Domínguez Vargas pidió a la ciudadanía ser responsable en este tema, "ya sabemos que la venta de alcohol se presta para muchas cosas ilegales, lo justo es que nosotros como ciudadanos acudamos a comprar las bebidas alcohólicas que vamos a consumir responsablemente a los lugares responsablemente establecidos".