Ven probable error en conteo rápido de Coahuila

Cd. de México.- Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció que es probable que el conteo rápido realizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) haya tenido errores metodológicos.



En un foro realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, añadió que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) también tuvo anomalías que pudieron haber sido causadas por un diseño complejo de las actas, lo cual dificultó su captura.



Lo anterior porque, en la jornada electoral de Coahuila, el PREP no contabilizó el 28 por ciento de las actas, mientras que el Conteo Rápido, a diferencia de los resultados finales, dio como vencedor al panista Guillermo Anaya.



"Evidentemente la muestra no fue lo suficientemente estratificada cuando el Comité Técnico decidió salir a dar la información (del Conteo Rápido), pero bueno, pues esto es parte de todo un análisis que tenemos que hacer", dijo.



Critica INE debate postelectoral

En su ponencia, Córdova consideró que el debate postelectoral se ha vuelto "esquizoide" y se ha caracterizado por la desinformación.



"Todo mundo habla de las elecciones de Gobernador, por cierto en esta fase un poco esquizoide, y lo digo también con mucho respeto, del debate postelectoral en donde se acusan digámoslo así, los resultados, o las irregularidades cometidas en una elección", declaró.



El funcionario electoral señaló que, como parte de esa desinformación, estuvo la exigencia de que el INE ordenara suspender la entrega de programas sociales por parte del Gobierno.



Córdova señaló que, si bien los programas sociales son un paliativo y son políticas públicas fallidas que no han logrado resolver la desigualdad, el Instituto no tenía facultad para prohibirlos.



También criticó que, a pocos días de realizarse la elección, partidos demandaran la atracción o la asunción por parte del INE de los comicios del Estado de México y Coahuila, pese a que la solicitud para ello debió hacerse antes de iniciar el proceso electoral.



Estimó que, a futuro, ese tipo de solicitudes deberían de calificarse como frívolas.



"En Coahuila y el Estado de México no había razones evidentes que nos llevaran a hacer esta asunción", sostuvo.



Córdova, además, reprochó que haya voces que indiquen que los pasados comicios fueron un retroceso en la democracia mexicana y que la reforma electoral de 2014 haya fracasado.



Por el contrario, manifestó, en el pasado proceso electoral del 4 de junio hubo alternancia en 16 de las 38 alcaldías de Coahuila, 14 en las 20 alcaldías de Nayarit y 136 alternancias en las 212 alcaldías de Veracruz.



"Es decir, ¿y el año pasado todo estaba bien porque tuvimos alternancia en el 66 por ciento de las contiendas de gobernador? Insisto, ahí están los datos", argumentó.



"Quien diga que este País no ha cambiado está mintiendo, basta ver lo que era este país hace 30 años y ver lo que es hoy".



El consejero presidente lamentó, de igual manera, que todos los partidos hayan salido a declararse ganadores el día de la jornada electoral, lo cual sólo generó incertidumbre respecto a los resultados de los comicios.



Admitió, por ello, que el INE debe redoblar esfuerzos en sus labores pedagógicas y mejorar su estrategia de comunicación de cara a la ciudadanía.