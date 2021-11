¡Venga la pelea!; libran ´Canelo´ y Plant la báscula

"Canelo" pondrá en juego hoy sábado por la noche en la Grand Grade Arena los cetros Supermedianos del CMB, AMB y OMB, mientras que Plant pondrá el cetro de la FIB.

"No tengo que decir nada. Llegó su hora. Lo va a sentir el sábado. Me siento bendecido y no hay responsabilidad. Me motiva estar en esta posición más que responsabilidad" dijo el mexicano tras la ceremonia mientras era vitoreado desde las gradas.

Los aficionados son en su mayoría mexicanos, y para muestra, previo a que subieran a la báscula se escuchó el grito homofóbico del futbol en el recinto del Hotel MGM Grand.

Plant llega como invicto y sin presiones. Dice que le gusta ser el no favorito.

"Me gusta ser el ´underdog´. Es fácil estar sentado, es difícil estar aquí arriba. No estoy nervioso, este es mi destino", dijo Caleb.

HOY EN LA TV

Saúl Álvarez

VS.

Caleb Plant

- Por títulos Supermedianos del CMB, AMB, OMB y FIB

- 22:00 HORAS / Azteca Uno, Azteca 7

VUELVEN A CALENTAR PLEITO

SE DICEN DE TODO EN EL PESAJE

El pasado 21 de septiembre, en la presentación de la pelea, el mexicano ´Canelo´ Álvarez y Caleb Plant se lanzaron golpes antes de hablar ante los medios. Ambos peleadores pasaron al escenario para encararse e intercambiaron palabras antes que ´Canelo´ reaccionara empujando a Plant. Plant respondió lanzando un golpe a la cabeza que esquivó el mexicano, quien le dio un impacto al rostro de Caleb antes que interviniera el personal de seguridad para separarlos.