Vendrá a México

Guadalajara, Jal.

Los fans del roquero canadiense Bryan Adams, podrán ver y escuchar en vivo a su ídolo el 15 de octubre en Guadalajara.

El artista que también ha destacado en la rama de la fotografía llegará al Auditorio Telmex con “The Get Up Tour”, gira basada en su álbum de larga duración Get Up.

La cita es a las 20:00 horas. Los boletos estarán disponibles a partir de las 11:00 horas del 18 de agosto en sistema Ticketmaster y taquillas del auditorio. El precio de los mismos oscilarán entre los 350 y mil 600 pesos, cada uno.

Siete años pasaron desde que el canadiense publicó 11, pero finalmente en octubre de 2015 volvió a la industria con Get Up, material que incluye nueve canciones inéditas y cuatro versiones acústicas de esas mismas composiciones.

Get Up representa el material número 13 de estudio en lo que que va se su carrera artística, la cual comenzó hace más de tres décadas.

El álbum fue producido por el líder la banda Electric Light Orchestra (E.L.O.), Jeff Klyne, mientras que las canciones fueron escritas por el canadiense en colaboración con el también músico Jim Vallance.