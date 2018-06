Vendrá a votar

Alan Tacher divide su tiempo entre México y EU pero el próximo 1 de julio vendrá específicamente para cumplir con su papel de ciudadano, votará para elegir al presidente de México. "Basta de corrupción, basta de inseguridad, basta de muchas cosas, ojalá lo podamos lograr con las elecciones", dijo el conductor de Al final todo queda en familia.

"Voy a venir a México a votar, tengo mi IFE perfectamente bien, todo listo y claro vengo a dar mi voto porque no puedes exigir si no votas, si no contribuyes".