Vendra Muse a México

Muse regresaría a México en otoño de 2019, según informó Matt Bellamy, líder de la agrupación, en Twitter.

Este lunes, la banda anunció algunas fechas en Europa, Estados Unidos y Canadá de su nueva gira, que llevará por nombre Simulation Theory World Tour; por lo que fanáticos cuestionaron la ausencia de la banda en otras partes del mundo.

El guitarrista, Matt Bellamy, respondió a las dudas de sus seguidores en Twitter, y aclaró que faltan más fechas por anunciar.

"México y Sudamérica tendrán fechas en otoño. Estamos trabajando en las locaciones, etc", escribió el músico.

La nueva gira de Muse comenzará el 22 de febrero del próximo año en Houston, Texas.

Mexico and South America dates will be in the autumn. Still working on venues etc. https://t.co/KklpxwFG7l