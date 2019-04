Venderán setlist escrito por Mercury

Ciudad de México.

A 28 años de la muerte de Freddie Mercury, una lista de canciones escrita por el propio cantante será puesta a la venta por 35 mil dólares.

"Moments in Time", una compañía de recuerdos, venderá el setlist de Mercury de su concierto en Copenhague, Dinamarca, en 1978.

El artista escribió en la lista de dos páginas los nombres de algunos de sus éxitos como "We Will Rock you", "Tie Your Mother Down" y desde luego "Bohemian Rhapsody".