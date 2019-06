Venderán helicóptero que usó Emilio Lozoya

Cd. de México.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso a la venta el helicóptero oficial que utilizó el ex director de Pemex Emilio Lozoya para realizar traslados con fines personales.



El Eurocopter EC-145 de Pemex se encuentra entre las 72 aeronaves oficiales que se pondrán a subasta.



El helicóptero figura en el catálogo de aeronaves que, a petición del Gobierno mexicano, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ha puesto en su sitio de internet a disposición de los posibles compradores.



De acuerdo con el anuncio de venta de las aeronaves, los compradores interesados tienen hasta el 28 de junio para presentar propuestas.



En las especificaciones técnicas de la aeronave se detalla que es un modelo 2014, pero que no se le ha realizado mantenimiento correspondiente a 12, 24 y 48 meses.



Esta semana se dio a conocer que Lozoya utilizó el helicóptero para viajar a su casa de Las Lomas, a la Torre de Pemex y a una propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), a la que la petrolera le compró una planta chatarra.



Y venden otras aeronaves mal utilizadas

El Gobierno federal también venderá otras aeronaves que fueron mal utilizadas por ex servidores públicos en la Administración pasada.



Uno de los helicópteros en subasta es un Agusta AW109SP, propiedad de la Conagua, mismo que fue utilizado por el ex director David Korenfeld como taxi VIP para ir o salir de su casa en el Fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan.



Otra aeronave en venta a la que se le dio mal uso es un helicóptero Agusta AW109SP matrícula XC-LNR, propiedad de la Secretaría de la Defensa, que fue utilizado por el ex senador del PRI Emilio Gamboa para ir a jugar golf con el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.