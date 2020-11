Venderán cubrebocas a un precio simbólico

Cd. Miguel Alemán, Tam.- Jóvenes empresarios del municipio y la Administración Pública que encabeza el Lic. Servando López Moreno trabajarán coordinadamente en la adquisición de un importante lote de cubrebocas con la principal intención de seguir haciendo conciencia entre la sociedad.

"Estamos enterados que en muchas ocasiones la gente llega a los negocios sin el cubrebocas y la intención de empresarios y gobierno municipal, es la de facilitarle el mismo con un costo mínimo de recuperación", explicó el alcalde.

El presidente municipal destacó que de esta forma no habrá excusa para no traer el cubrebocas, ya que es esencial que todo el mundo lo use para evitar que haya más contagios de Covid- 19, por lo pidió el apoyo de toda la población para poder continuar avanzando y de esta forma, haya más comercio y mayor actividad en todos los rubros.

Además de la intención de seguir creando conciencia entre la ciudadanía, López Moreno dio a conocer la llegada de 1,100 despensas, las cuales serán distribuidas entre la población más vulnerable sin distinción alguna por parte del Sistema DIF Municipal.

"No hay colores de partidos políticos cuando hay hambre", dijo el alcalde haciendo alusión a la entrega de despensas.