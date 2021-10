Venderá mariguana

"Esta línea de edición limitada de porros pre enrollados con flores dentro, de una sola variedad, se está lanzando en California y Florida, entre otras ciudades", se explica en una publicación en el Instagram de la compañía. "Nuestro objetivo es hacer que el cannabis sea más accesible y ayudar a desestigmatizar su uso".

Según una entrevista que Bieber, una parte de las ganancias de la venta de este producto se donará a Last Prisoner Project, que aboga por la reforma de la justicia penal en torno a la política de drogas, y Veterans Walk and Talk, una organización benéfica que incorpora el uso de la cannabis y otros psicodélicos como terapia para ex militares.

"Sentí que la hierba era algo que la gente intentaba hacerme sentir mal por disfrutar", dijo Bieber a Vogue. "Pero ahora he encontrado un lugar en mi vida para los productos de mariguana que han sido beneficiosos en mi experiencia humana".