Venden predios en áreas inaccesibles

Presuntos fraccionadoras, "coyotes" y líderes de colonia, en años recientes, han venido ofertando y vendiendo terrenos en zonas inaccesibles, anegables o de plano irregulares y peligrosas.

Tal es el caso de la colonia Durango, la cual se ubica al sur-poniente de la cabecera municipal y que con las más mínima precipitación pluvial, se torna inaccesible, por lo que ahora, los vecinos engañados, lanzan un SOS a las autoridades locales, a efecto de que el acceso a la colonia, sea considerado en los programas de encalichamiento.

La mañana del miércoles, luego de precipitaciones moderadas, vecinos de Durango, sufrieron una serie de contratiempos para salir y para ingresar a la colonia.

Por otro, lado, la vecina de ese apartado sector, María García, lanzó un llamado de auxilio:

"en la reunión de colonia (se dio a conocer que) es el único camino que tenemos para salir y entrar, no hay otro, ojalá y nos apoyen, no queremos pavimento, aunque sea escombro lo que queremos es que el camino este macizo para que no se atasquen los carros", precisó.

ATASCAN. Familias sufren las consecuencias de creer en fraccionadoras que venden lotes en zonas irregulares.