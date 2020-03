Venden por Internet productos ´de moda´

Mientras que en las farmacias de Reynosa resulta complicado encontrar gel antibacterial, toallas húmedas, cubrebocas, así como diversos productos de limpieza, a través de redes sociales estos artículos se comercializan en abundancia.

En los grupos virtuales, el litro de gel antibacterial sin color se vende en un mínimo de 200 pesos, pero en presentaciones portátiles con color y hasta con brillos, se oferta en los 20, 35 y 50 pesos.

Los cubrebocas, cuya caja normalmente se ubica en 30 pesos con 10 piezas, alcanza la cotización de 5 pesos por unidad.

En la descripción, los vendedores, indican: "El producto fue comprado con anterioridad, que no le pegue el coronavirus, hago entrega en punto medio".

Las publicaciones tienen altos índices de interacción, la mayoría se creó en la última semana, cuando las autoridades locales y estatales optaron por suspender cualquier actividad masiva para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.

EL MAÑANA realizó este fin de semana un recorrido por las principales farmacias de la zona centro y constató que en la mayoría no había gel antibacterial, toallas húmedas con cloro ni tapabocas. El alcohol, que sí podía encontrarse, se vendía en más de 60 pesos por litro.

"Hago rebajas si compran de dos piezas, puede checar la calidad es de marca", insisten los vendedores virtuales.

A diferencia de las presenciales, las compras por Internet carecen de un organismo que las regule o que abogue por el bienestar del consumidor.

LOS BOICOTEAN

Por la escasez de estos artículos en las farmacias, algunos usuarios han creado cadenas de contraste, para evitar que los vendedores tengan éxito.

"Ellos saquearon las farmacias y ahora buscan hacer negocio", "No les compren, no fomenten malas prácticas". "No puede ser que hagan esto, no caigan", se lee en los comentarios.

Por su parte, autoridades sanitarias insisten en que lo más importante para prevenir el coronavirus Covid-19, es el lavado de manos constante, el evitar saludar de mano, beso o con cualquier contacto corporal.