Venden en Palacio ´cachitos´ del avión

Ciudad de México.

A casi 20 días de que se realice el sorteo del valor comercial del avión presidencial TP-01, en donde la Lotería Nacional entregará 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, este lunes se instaló un puesto para la venta de "cachitos" de este sorteo en Palacio Nacional.

Teresa Cortés, vendedora de billetes con 30 años de vendiendo billetes de Lotería, dijo que en Palacio no se han vendido los "cachitos" como quisiera, lo que atribuyó a la falta de promoción, pues aseguró que en las calles se vende mejor este billete.

"Se ha estado vendiendo bien, pero no se ha vendido como nosotros quisiéramos, porque yo con otros billetes he ido a otras instituciones y la verdad se ha vendido bien, pensé que por venir a Palacio Nacional iba a ser la gran venta, pero no".

La vendedora aseguró que además de la falta de promoción, el "cachito" es caro, "pero el billete por fuera se está vendiendo bien. Vendo más billetes del sorteo del avión que los otros sorteos, como "Sorteo Mayor", "De Diez", "Zodiaco", y los otros".

Detalló que el sector que más le compra este billete son las personas de la tercera edad, puesto que "me dicen que si es por ayudar a los pobres me lo llevo o si es para ayudar al Presidente, lo compro. No les pesa".