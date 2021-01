Vende su catálogo

Nueva York, E.U.

N eil Young es el más reciente artista que se apunta oro con su catálogo de canciones: el cantautor le vendió el 50% de su música a una compañía británica de inversión en un acuerdo anunciado el miércoles.

Hipgnosis Songs Fund dijo que adquirió la mitad de los derechos de autor e ingresos por intereses de unas 1.180 canciones escritas por el astro del rock de 75 años, cuyos éxitos incluyen "Heart of Gold", "Rockin´ in the Free World" y "Cinnamon Girl".

SIN DETALLES

No se revelaron los términos del acuerdo, que llega un mes después de que Bob Dylan vendió los derechos de publicación de más de 600 canciones a Universal Music Publishing Group por un monto reportado entre 300 y 500 millones de dólares, y Stevie Nicks un 80% de su música a Primary Wave por 100 millones de dólares, según reportes.

Merck Mercuriadis, fundador de Hipgnosis Songs Fund Limited, dijo que tenía 7 años cuando compró el primer álbum de Neil Young.

"´Harvest´ fue mi compañero y conozco estrechamente cada nota, cada palabra, cada pausa y silencio", dijo. "Neil Young, o por lo menos su música, ha sido mi amigo... desde entonces".

El empresario agregó que el difunto mánager de Young, Elliot Roberts, también era un ídolo para él.

En una industria donde las ventas de discos se han reducido y los conciertos están en paro debido a la pandemia del coronavirus, la edición musical es un bien cada vez más valioso. Las compañías suelen luchar por el uso de la canción de un artista en películas, videojuegos y publicidad.

CRITICÓ A MUCHOS

Éste último ha sido un punto de fricción para Young, quien criticó fuertemente a los artistas que alquilaban su música para campañas publicitarias en su canción de 1988 "This Note´s For You". El respectivo video parodiaba anuncios que incluían a Michael Jackson y Eric Clapton.

"No canto para Pepsi, no canto para Coke. No canto para nadie. Me hace ver como un chiste", cantaba Young.

Con los años, se ha vuelto mucho más común que los músicos perciban ingresos a través de campañas publicitarias. Pero al menos hasta 2016, Young continuaba reacio a que su música se usara de ese modo, según la revista Rolling Stone.

No está claro si el acuerdo con Hipgnosis augura un cambio a esa política.

En su anuncio, Mercuriadis dijo que su empresa y Young comparten "una integridad, valores y pasión común, nacida de una creencia en la música y en estas canciones importantes. Nunca habrá una ´Burger of Gold´ (´Hamburguesa de oro´, en alusión a la canción ´Heart of Gold´), pero trabajaremos juntos para asegurarnos de que todos las oigan bajo los términos de Neil".