Vende Demi casa donde sufrió sobredosis

Monterrey, México.-puso a la venta la casa dedonde sufrió una sobredosis el pasado julio, informó

La cantante de "Sorry Not Sorry" había comprado la propiedad, de 515 metros cuadrados, en septiembre de 2016, por 8.3 millones de dólares. Ahora la ofrece en 9.5 millones.

La residencia tiene cuatro recámaras y cinco baños. El año pasado su exterior estuvo parcialmente dañado por un alud de lodo, aunque el problema luego fue resuelto.

Lovato fue hospitalizada de emergencia el 24 de julio tras sufrir una sobredosis de oxicodona y fentanilo en la residencia. Pasó 10 días en el nosocomio y luego ingresó inmediatamente a un centro de rehabilitación.