Vendan al equipo: Afición de Chivas

"¡Ya basta!", así se manifestaron dos barristas de las Chivas, quienes se colaron al hotel donde se lleva a cabo el Draft. Los enojados aficionados del Guadalajara burlaron la seguridad del inmueble y mostraron mantas en desacuerdo con la directiva rojiblanca.

"Los aficionados se merecen un respeto, el club no lo está teniendo con los jugadores, con el cuerpo técnico, ni tampoco con la hinchada. Simplemente les exigimos un poco más de respeto, lo que este equipo se merece, es todo lo que tenemos que opinar, ya lo dicen las mantas", dijo el manifestante.

"(Esto) no repercute en cosas más serias, a lo mejor a esto no le toman mucha importancia, pero no tenemos que quedarnos callados, ya basta de seguir aguantando, es mucho equipo para estas personas, que lo vendan, hay muchas opciones. No podemos seguir haciendo el ridículo, vamos a representar a un País y no queremos ir nomás de paseo".

De inmediato, elementos de seguridad del hotel, los sacaron de las instalaciones del hotel sede, mientras, el director deportivo Francisco Gabriel de Anda está en la sala de negociaciones y se ha limitado a decir que Alan Pulido no está transferible.

"Pasarán a la historia x ser la peor directiva", se leía en una manta. "Jugadores, cuerpo técnico y afición unidos, barra insurgencia", decía otra manta.

Hasta el momento, el Guadalajara no ha anunciado a ningún refuerzo y el técnico Matías Almeyda tiene un pie y medio fuera del equipo, a reserva de que él mismo lo haga oficial.